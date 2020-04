Agenpress. “Per uscire vincenti da questa gravissima pandemia, c’è bisogno di unità, non servono attacchi, non servono “punzecchiature” perché chi ci rimette sono solo gli Italiani. E’ ora di rimboccarsi le maniche, e remare tutti in unica direzione, per il bene dell’Italia.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Saccone (Udc-Fi).