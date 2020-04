Coronavirus: Bergamini (FI) a Di Maio, dai No vax ai Sì vax è un attimo

Agenpress. “Passare dai No Vax ai Sì Vax è un attimo, come passare dai gilet gialli all’Eliseo o dalla Lega al Pd. Il ministro degli Esteri Di Maio lancia addirittura la ‘Grande Alleanza’ per il vaccino contro il coronavirus.

Per la credibilità del nostro Paese, speriamo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e l’Oms non vadano a leggere ciò che il M5S ha sempre sostenuto a proposito dei vaccini, schierandosi sempre dalla parte degli stregoni e mai da quella degli scienziati”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.