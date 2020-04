Francia. Un anno fa l’incendio di Notre-Dame. Macron, ricostruzione in cinque anni

Agenpress – Ricostruiremo Notre Dame tra cinque anni, ho promesso, e faremo di tutto per rispettare questa scadenza”, ha dichiarato Emmanuel Macron mercoledì in un videomessaggio.

Il presidente ha ringraziato “soccorritori, donatori, costruttori”, che “hanno spianato la strada a questi giorni migliori avvicinandosi a dove i francesi troveranno la gioia di stare insieme e dove la freccia di Notre-Dame volerà di nuovo verso il cielo “.

Un anno dopo il gigantesco incendio che distrusse il tetto di Notre-Dame e spostò il pianeta, il restauro è lungi dall’essere iniziato, la cattedrale è ancora in “assoluta emergenza”. Anche se, confidato con il generale RTL Jean-Louis Georgelin che dirige l’ente pubblico responsabile del suo ripristino, i sensori “non hanno registrato nulla di preoccupante”, nonostante “gli shock termici”.

Questo drone, battezzato “Emmanuel”, una volta offerto alla Chiesa da Luigi XIV, si scrollerà di dosso in un momento in cui, per diverse settimane, i francesi hanno applaudito gli operatori sanitari in prima linea di fronte all’epidemia di coronavirus.