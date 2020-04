Mes, Salvini: “La Lega non permetterà che si usi l’emergenza virus per svendere l’Italia ad interessi stranieri!”

Agenpress. Ma come, Conte non aveva forse detto in diretta su tutte le tivù che non avrebbe mai usato il MES? Che il MES non serviva e quindi non serviva nemmeno parlarne?

Se ha cambiato idea, come pare, è necessario, giusto, doveroso e trasparente che ci sia un voto in Parlamento prima della riunione del Consiglio europeo del 23 aprile, questo prevede la legge 234/2012 e, mi si permetta, anche la Democrazia. Siamo ancora una Repubblica o siamo ritornati una monarchia?

Al Quirinale pare tutto normale? Mi unisco all’appello al governo firmato da 101 economisti e professori italiani intitolato: “Non firmate quell’accordo”.



Si emettano invece Buoni del Tesoro di #OrgoglioItaliano, esentasse, a lunga scadenza e garantiti dalla BCE, per finanziare la ricostruzione. La Lega non permetterà che si usi l’emergenza Virus per svendere l’Italia ad interessi stranieri!

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.