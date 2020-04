Coronavirus. In Spagna 20mila morti. Tra le vittime il medico Jesus Vaquero

Agenpress – Più di 20.000 persone sono morte in Spagna a causa della pandemia di coronavirus, secondo i dati ufficiali emessi sabato dal Ministero della Salute.

Il numero di decessi segnalati, a 20.043, è aumentato di 565 rispetto al numero registrato venerdì.

L’aumento percentuale, al 2,9%, è sostanzialmente in linea con la maggior parte dei risultati giornalieri dell’ultima settimana.

Le autorità spagnole hanno avvertito che i dati potrebbero variare in base all’entrata in vigore di un nuovo sistema di segnalazione dei casi e all’aumento dei test in tutto il paese.

All’inizio di questa settimana, la regione della Catalogna ha rivisto drasticamente i casi segnalati e le morti per coronavirus, dopo aver adottato una nuova formula per il calcolo dell’impatto della pandemia.

Tra le vittime uno dei più importanti medici spagnoli, Jesus Vaquero, era a capo della neurochirurgia presso l’ospedale Puerta del Hierro di Madrid, uno dei più importanti medici per le lesioni del midollo spinale.