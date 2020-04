Coronavirus. New York, De Blasio: denunciate e fotografate chi non mantiene la distanza di sicurezza

Agenpress – I residenti di New York City ora possono denunciare altre persone che non mantengono il distanziamento sociale.

Ad annunciarlo il sindaco Bill de Blasio in un nuovo messaggio che incoraggia i newyorkesi a scattare una foto di un luogo affollato o di un gruppo di persone che non seguono le linee guida di distanza sociale e lo invia a un numero di telefono che avvisa le autorità.

“Sappiamo ancora che ci sono alcune persone che hanno bisogno di ricevere il messaggio e ciò significa che a volte assicurarsi che le forze dell’ordine siano lì per educare le persone e chiarire che dobbiamo avere un allontanamento sociale”, ha detto de Blasio in un tweet oggi. “Quando vedi una folla, , quando vedi un supermercato troppo affollato, qualsiasi cosa, puoi segnalarlo immediatamente in modo che possiamo intervenire per risolvere il problema.”

De Blasio ha detto che una volta che i newyorkesi invieranno la foto, “faremo in modo che l’applicazione venga immediatamente. Il nuovo sistema di segnalazione riguarda il salvataggio di vite umane e la garanzia che il distanziamento sociale continui in città”