Canada. Un uomo uccide 10 persone, tra queste una poliziotta di 23 anni

Agenpress – Almeno dieci persone son morte dopo una sparatoria durata 12 ore a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, Nova Scotia, Canada. Lo riferiscono le autorità. Tra le vittime anche una poliziotta, si chiamava Heidi Stevenson, 23 anni di servizio e madre di due ragazzi. “Il mio cuore e’ con tutti coloro che sono rimasti colpiti in questa terribile situazione”, ha commentato’ il premier canadese Justin Trudeau definendo il gesto “uno degli atti di violenza più insensati nella storia della nostra provincia”.

“Non avrei mai immaginato quando andavo a letto la scorsa notte che mi sarei svegliato con l’orribile notizia che un tiratore attivo era in libertà in Nuova Scozia”.

Il primo ministro Justin Trudeau ha twittato “i nostri cuori vanno a tutti coloro che sono colpiti dalla sparatoria”, aggiungendo “stiamo mantenendo tutti voi nei nostri pensieri”.

“Per la comunità di Portapique, teniamo tutti voi nei nostri pensieri. E per conto di tutti i canadesi, voglio che sappiate che siamo qui per voi – e saremo qui per voi tra giorni e settimane avanti “.

Il killer è Gabriel Wortman, 51 anni, dentista, che possedeva una proprietà immobiliare ad Halifax, la capitale della provincia. Ancora ignoto il motivo del gesto.

Secondo i media canadesi si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata nel villaggio di Portapique. In una cantina sono stati trovati diversi cadaveri.