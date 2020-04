Coronavirus. Giappone. Aiuti finanziari alle prostitute. Un mercato che genera 24 mld $ l’anno

Agenpress – Le prostitute in tutto il Giappone sono state duramente colpite da chiusure e restrizioni dovute alla pandemia. L’intero paese è in uno stato di emergenza, con molte imprese ordinate di chiudere e la gente ha consigliato di non uscire.

Attualmente ci sono almeno 10.797 casi a livello nazionale e 236 morti, secondo la Johns Hopkins University.

Per attenuare il colpo economico, il governo centrale ha lanciato un imponente pacchetto di stimoli per un valore di 108 trilioni di yen giapponesi (circa 989 miliardi di dollari). Dopo alcune polemiche, le prostitute hanno diritto a chiedere aiuto, a determinate condizioni: una mossa che alcuni attivisti hanno salutato come un segno di progresso per un settore che ha sofferto a lungo lo stigma sociale.