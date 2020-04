Coronavirus. Carfagna, su App Lamorgese e Soro devono essere auditi dal Parlamento

Agenpress – “Sull’utilizzo e la diffusione dell’app Immuni il ministro dell’interno Luciana Lamorgese e il garante per la privacy Antonello Soro devono essere auditi dal Parlamento. La fase 2 sarà lunga e complessa, non si esaurirà nel giro di poche settimane: proprio per questo non sono ammissibili esperimenti e servono strumenti efficaci e sicuri.

La app andrà ad incidere sulle libertà fondamentali degli italiani chiedendo loro un ulteriore sacrificio. La collaborazione e la fiducia dei cittadini non si ottengono con minacce e azioni liberticide: alcuni rischi per la privacy possono essere accettabili solo se serviranno a garantire che il lockdown non si ripeta, almeno non in forma così estesa.

Perché questo avvenga l’app di tracciamento deve essere efficiente e accompagnata da un sistema rapido di test e trattamento domiciliare bene organizzato, in grado di raggiungere tutti”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.