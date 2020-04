Coronavirus: Meloni. A cosa serve task force Colao, c’è Cnel. No al Mes

Agenpress – “A che serve la task force Colao se c’è già il CNEL che ha esattamente quelle stesse funzioni in virtù della Costituzione? Forse per avere qualcuno che dica quello che il Governo vuole che sia detto, senza troppe scocciature”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Perché gli studi appena pubblicati dal CNEL sostengono tesi che potrebbero non piacere agli euroinomani, tipo: all’Italia non serve il MES, ma gli Eurobond con iniezioni di liquidità a sostegno dell’economia, serve il superamento (e non solo la sospensione) del patto di stabilità e un Quantitative Easing molto più forte. Tutto molto pericoloso per Conte e Gualtieri, meglio una task force governativa più accondiscendente, da aggiungere a quella sulla verità di regime e a tutte le altre che mortificano le istituzioni della Repubblica”.