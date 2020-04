Coronavirus. Fase 2 dal 4 maggio. Conte, allentamento sociale ma non stravolgimento

Agenpress – Dal 4 maggio in avanti, quasi certamente, si potrà uscire indossando una mascherina, ma senza dover rispettare limiti di distanza da casa.

In generale, ha spiegato Giuseppe Conte, ci saranno altre misure “di allentamento sociale ma non di stravolgimento”. I cittadini potranno spostarsi all’interno del comune liberamente senza autocertificazione e (forse) verrà data la possibilità di raggiungere le seconde case se all’interno della stessa Regione. Tutte le misure, ha anticipato Conte, verranno comunque rese note entro la settimana e si concretizzeranno in un nuovo Dpcm.

Saranno 3 i prerequisiti per le riaperture, secondo Vittorio Colao: curva dei contagi stabile o in miglioramento; una rete ospedaliera adeguata per reagire allo scoppio di nuovi focolai; disponibilità di mascherine e degli altri dispositivi che per questo primo step sono sufficienti.

Secondo il Capo della task force di quei 2,7 milioni di lavoratori coinvolti dal 4 maggio meno del 15% dovrebbe ricorrere al trasporto pubblico: queste imprese non sono tipicamente urbane.

Tanto per le mascherine e i dispositivi di sicurezza quanto per un eventuale una seconda ondata di contagi sarà fondamentale un monitoraggio costante settimana per settimana. Qualora emergesse – ha detto Conte – in un determinato territorio la ripresa della diffusione del Covid scatterebbe l’allarme rosso, oppure, altrettanto grave, se in quella zona non ci fossero sufficienti dispositivi di sicurezza. In questo caso si imporrebbero immediatamente nuove misure di lockdown “mirate”.

Determinante ovviamente sarà il rispetto dei protocolli di sicurezza messi a punto dalle parti sociali (dal termoscanner alla sanificazione degli ambienti, alla dotazione dei dispositivi di sicurezza a partire da guanti e mascherine).

Il piano nazionale, come annunciato in Senato, si svilupperà su 5 punti essenziali che prevedono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine e guanti fino alla scoperta di una cura e di un vaccino

Via libera all’uscita dei più piccoli, ma con le dovute cautele e con la mascherina anche per loro. Su indicazione degli esperti, il governo sta maturando la decisione di far uscire di casa i più piccoli, raccomandando però alle famiglie di evitare assembramenti e contatti ravvicinati.

“Ai bambini va restituito con prudenza uno spazio di libertà e la possibilità di uscire in sicurezza— anticipa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa —. Ciò significa che il papà, la mamma o comunque un adulto escano con loro, anche per evitare situazioni di aggregazione”.