Meloni: “Il campo largo, ridotto a un puzzle con pezzi di scatole diverse, riesce a dividersi anche quando dovrebbe unirsi”

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AgenPress. Questa mattina alla Camera si votavano le risoluzioni sulle comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato un testo unitario. Le opposizioni, invece, una risoluzione diversa per ogni singolo partito.
È una fotografia piuttosto eloquente: quando si tratta di indicare una linea comune all’Italia, il nostro governo trova sempre una sintesi. Il cosiddetto “campo largo” no.
Se non riescono a mettersi d’accordo nemmeno su una risoluzione parlamentare, è difficile immaginare come potrebbero fare una legge di bilancio e governare insieme una Nazione.
Noi continueremo a interpretare i cambiamenti dello scenario internazionale e a promuovere soluzioni pragmatiche ed efficaci, difendendo gli interessi italiani. Mentre il campo largo, ridotto a un puzzle con pezzi di scatole diverse, riesce a dividersi anche quando dovrebbe unirsi.
E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
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