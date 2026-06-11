Pozzolo: “Meloni è la migliore alleata della sinistra. Ha paura di Vannacci perché ha tradito i suoi elettori”

AgenPress. “Giorgia Meloni oggi ha dimostrato di essere la migliore alleata della sinistra. Chiudendo ogni dialogo politico con Futuro Nazionale e con Roberto Vannacci certifica la sua volontà di escludere dal confronto milioni di italiani che non si riconoscono più nelle scelte del governo”.

Lo afferma in una nota il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo.

“La verità – prosegue Pozzolo – è che Meloni ha paura di Vannacci. Sa di avere deluso una parte consistente dei suoi elettori e teme il consenso crescente di chi continua a difendere senza compromessi i valori e le battaglie della vera destra”.

“Chi pensa di fermare Futuro Nazionale alzando muri e rifiutando il confronto politico commette un grave errore. Sono gli italiani a chiedere più coraggio, più coerenza e meno subordinazione alle logiche dell’establishment”, aggiunge il parlamentare.

“Futuro Nazionale continuerà a crescere e a rappresentare l’unica alternativa credibile per tutti coloro che si sentono traditi dalle promesse mancate del governo. Noi non arretriamo di un passo”, conclude Pozzolo.