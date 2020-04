On. Alessandro Fusacchia: l’Italia ha bisogno di un Parlamento nel pieno delle sue funzioni

Agenpress. L’Italia ha bisogno di un Parlamento nel pieno delle sue funzioni, in grado di rappresentare a pieno il popolo italiano in questo periodo di grave crisi: per questo su iniziativa di 5 deputati – Alessandro Fusacchia (MISTO), Paolo Lattanzio (M5S), Rossella Muroni (LeU), Erasmo Palazzotto (LeU), Lia Quartapelle (PD) – è oggi stata presentata una lettera al Presidente della Camera Roberto Fico, sottoscritta da altri 62 deputati, di maggioranza e opposizione.

L’iniziativa nasce a un mese esatto dall’appello di 90 parlamentari sull’adozione di misure di lavoro agile e da remoto per il Parlamento Italiano, alla luce del fatto che niente è cambiato. Mentre infatti si prepara la fase 2 e la riapertura delle imprese, le modalità di funzionamento del Parlamento sono ancora regolate da accordi tra gentiluomini e compromessi approssimativi e al ribasso, senza un vero piano di gestione che ne garantisca la piena funzionalità.

Ad oggi infatti non sono stati implementati né protocolli sanitari adeguati, né sono state attivate modalità di voto o di riunione da remoto che consentano la prosecuzione in sicurezza delle attività d’aula e di commissione, mentre sia il Parlamento Inglese che quello Europeo che quello Tedesco hanno già messo in campo delle misure efficaci.

I firmatari chiedono dunque al Presidente Fico che entro il 3 Maggio siano definite misure che permettano una piena funzionalità della Camera, all’altezza delle decisioni che essa dovrà prendere.