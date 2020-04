Fase 2, Daniela Santanchè (Fd’I): Rischiamo di non morire più per il Covid ma di fame

Agenpress. “Conte continua a parlare, fare dpcm, proporre, ma qui serve liquidità immediata, serve meno burocrazia, con le chiacchiere gli Italiani non ci pagano le bollette, non ci pagano gli affitti, non fanno la spesa!!!

Sembra che il Premier questo non riesca a capirlo, c’è bisogno di ripartire così come altri Paesi stanno facendo, serve che le nostre aziende, le nostre fabbriche, i nostri commercianti, siano messi in condizioni di riaprire sia economicamente che con i giusti dispositivi di sicurezza, richiamo così di non morire più per il Covid, ma di fame.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).