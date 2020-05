Agenpress. In una nota le capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Bernini e Gelmini dichiarano: “Forza Italia non andrà mai in soccorso del peggior governo della Repubblica, che si sta dimostrando totalmente inadeguato ad affrontare la terribile emergenza del coronavirus”.

“Interpretare il nostro senso di responsabilità come disponibilità a sostenere il governo è un insulto ai nostri valori”, – aggiungono -.”Il Conte bis è una nave che sta affondando e “solo un centrodestra unito ha le risorse e le capacità per far ripartire il Paese”.