Mari (Manifattura Immobiliare Re Mind): continueremo a sostenere Governo e Parlamento per migliorare le misure immobiliari

Agenpress. E’ intervenuto al think tank Re Mind sulle misure immobiliari accolte dal “Cura Italia, Marco Mari Vp Gbc Italia e Consigliere Delegato alla Manifattura Immobiliare di Re Mind che ha segnalato che “Considerato che le filiere edilizia e immobiliare non sono soltanto i più grandi comparti industrial in termini economici, ma anche in termini di utilizzo di risorse e di impatto sull’ambiente, non possiamo permetterci di ripartire nella direzione sbagliata.

L’indicazione di cui ci facciamo promotori per il futuro del nostro Paese è dunque quello di siglare un grande patto che abbia un duplice impegno

Dal lato pubblico: mettere in atto tutti gli strumenti legislativi, normativi e finanziari per la semplificazione e la rapida ripartenza delle filiere Edilizia e Immobiliare garantendo tempi amministrativi rapidi, certi e adeguate risorse

Dal lato privato: fornire garanzie per una trasformazione del patrimonio edilizio (deep renovation) in direzione di una sostenibilità misurata e certificata secondo le migliori pratiche nazionali e internazionali

Questo è il nostro impegno, proseguiremo i lavori nei tavoli Governo/ Re Mind per sostenere a livello tecnico-scientifico le misure che dovranne essere varate in materia”