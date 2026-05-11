Giuseppe Troccoli a 125 dalla nascita e a 40 anni dal Premio nazionale Troccoli Magna Grecia. Un’ appartenenza identitaria

AgenPress. Un legame stretto tra letteratura storia e giornalismo. Siamo a 40 anni dal Premio Troccoli Magna Grecia. Ma siamo anche a 125 anni dalla nascita dello scrittore che ha dato il nome al premio stesso. Una riflessione è necessaria su dei parametri che pongono al centro due personalità storiche del mondo culturale meridionale. Lo stesso Giuseppe Troccoli e il giornalista e scrittore Giuseppe Selvaggi (Cassano Ionio, Cosenza, 1923 -Roma, 2004) in un contesto che è quello della Magna Grecia. Ci sono delle corrispondenze e confessioni tra scrittori meridionali che hanno lasciato la loro terra ma non si sono mai distaccati da quelle origini che sono identità e appartenenza. Appunto Troccoli e Selvaggi.

In una confessione rilasciata da Giuseppe Troccoli, (Lauropoli – Cosenza, 1901 – Firenze, 1962), uno scrittore che ha raccontato il tempo e i paesi del Sud, a Giuseppe Selvaggi, e pubblicata dallo stesso Selvaggi in un articolo apparso su “il Tempo” dei 28 ottobre 1951, si parla del Sud e della Calabria. Una Calabria che non c’è più ma una Calabria il cui sentire nostalgico ci porta indubbiamente al tempo dei ricordi. Troccoli aveva pubblicato il libro di racconti dal titolo: Lauropoli.

Alla domanda di Selvaggi che chiedeva: “Come ha visto il suo paese natale per il romanzo Lauropoli, dalla Toscana?”. Troccoli così rispondeva: “in maniera semplicissima: attraverso il ricordo suscitato in me, nel turbine della guerra, per legge di contrasto. Ero sfollato in un paese di montagna e specie dopo l’8 settembre, le notizie tragiche si susseguivano con crescendo pauroso”. Spaccati di storia e di letteratura. Un intreccio importante.

E ancora Troccoli: “Sedato nel dolore che tutti soffrivano in quei momenti, costretto nei mesi successivi a starmene tappato in casa, trovai conforto e sollievo nel riprendere le pagine dei mio manoscritto, sapendomi con l’animo nell’epoca felice della mia fanciullezza. Così rividi, potrei dire, casa per casa, vicolo per vicolo, il mio paese natale, nei suoi personaggi, nella sua vita quotidiana semplice e molteplice a un tempo nella sua atmosfera tanto più incantata quanto più essa rappresentava un mondo insensibilmente passato per sempre”.

La favola della Calabria, vista da Firenze, dava l’immagine di una terra, come lo stesso Selvaggi annota, i cui segni sono mítici, antichi e favolosi. E con la Calabria Troccoli ebbe sempre un dolce rapporto. Oltre ai suoi testi ciò è testimoniato dalla corrispondenza che mantenne proprio con Selvaggi.

A Troccoli è dedicato il “Premio Troccoli – Magna Grecia” diretto da Martino Zuccaro la cui consegna dei riconoscimenti, quest’anno, a 40 anni dalla prima edizione, è fissata per sabato 30 maggio al Teatro di Cassano Ionio.

Ci sono dunque lettere che risalgono al 1939. In una. datata Firenze, 24. 11. 1945, annota scrivendo a Selvaggi: “Andrai in Calabria per Natale? Io sì. Passando per Roma, t’avvertirò se mai ci si possa vedere almeno alla stazione”.

Tra Troccoli e Selvaggi ci fu sempre un dialogo molto aperto. Vita e letteratura. Storia ed emozione. Linguaggi importati e scrittura tra letteratura e giornalismo. Dalle lettere di Troccoli a Selvaggi si può evincere anche lo stato d’animo con il quale il Troccoli lavorava e preparava i suoi libri. Erano rispettosi amici e si stimavamo.

Un breve epistolario del quale ho già parlato in altri ambienti, che, comunque, ci dà la dimensione di un dialogo costante tra due intellettuali e tra due poeti che hanno segnato il corso letterario calabrese e meridionale di questi anni.

In un passo di una lettera datata Firenze 3. 12. 1945 si legge: “Spero rivederti a Roma al più presto. Mandami, per piacere, il recapito preciso di Alvaro, che mi saluterai alla prima occasione. (… ) lo sono intento all’ultima revisione dei miei manoscritti: Verga (studio) e L’ombra che nella mente posso (liriche)”.

In una dedica al Purgatorio dantesco Troccoli incide: “A Giuseppe Selvaggi, con affetto di compaesano e di amico”.

Era il 1951. Il sentimento di appartenenza è certamente un valore. Un valore forte che passa attraverso il recupero di quel tempo perduto che si fa identità.

In Selvaggi, appunto, Troccoli trovava quella “paesanità” che lo portava alle sue origini, alle sue radici, al suo mondo dell’infanzia e della fanciullezza.

Sempre nell’articolo dei 1951 (apparso su “il Tempo”) Selvaggi annotava, riferendosi a Lauropoli e in particolare ai personaggi che vi campeggiano, delle sottolineature che hanno un senso non solo letterario: “Tutte queste figure sono la Calabria , è fatta così la Calabria : un ammasso di figure umane contorte dalla miseria, dalla superstizione, dalla vanità dei piccoli casati paesani, dal dolore accumulato in secoli di rinunzie, contorte dalla necessità di andare lontano (…)”. Una chiosa molto bella.

E ancora è importante questo inciso di Selvaggi al mondo di Troccoli, che era lo stesso mondo di Selvaggi: “i calabresi nel mondo: quegli esuli che siamo tutti noi fuori dalla Calabria, che con una rapidità assimiliamo quello che nelle altre regioni troviamo di utile alla nostra affermazione di uomini. Nasce così quello stacco evidente che un calabrese riesce a produrre nella propria vita e negli usi con un semplice viaggio oltre i monti della Lucania”.

Un rapporto, allora, tra corregionali legati da un unico interesse che è quello del senso di una appartenenza i cui valori di fondo diventano non solo testimonianza ma espressione letteraria. Un rapporto, inoltre, anche tra due generazioni. Generazioni che hanno vissuto l’età della diaspora e hanno raccontato il dolore della separazione, un dolore che si è fatto consapevolezza ma anche mistero.

Giuseppe Troccoli era nato il 1901 e morto il 1962 in Terra di Magna Grecia e Giuseppe Selvaggi, nato sempre nella Piana di Sibari, a Cassano Ionio nel 1923 e morto a Roma nel 2004. Una scrittore “tradizionale” per ciò che riguarda quella letteratura tesa tra la ricostruzione di una geografia realista del luogo e del contesto sociale in un impianto meta-storico nel quale i personaggi sono sempre espressione di un processo in cui l’ambiente costituisce la centralità delle dinamiche narrative. Così la Calabria di Troccoli e Selvaggi, che si racconta tra favola, cronaca, miti e realtà.

Il Premio ha dato un notevole impulso a rileggere non solo la storia della cultura meridionale e calabrese ma è servito e serve a vivere un paesaggio di memoria e di futuro sulle basi della cultura. Un impegno a tutto tondo nell’identità di un mediterraneo inclusivo. Di questo ne ho parlato nei miei libri su Troccoli e nel mio libro su Selvaggi.

di Pierfranco Bruni