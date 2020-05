Covid Task Force Colao, ANIP-Confindustria: per allargamento si pensi al comparto dei SERVIZI

Agenpress. “Accogliamo con favore l’idea del premier Conte di ampliare la task force guidata da Vittorio Colao arricchendo la squadra con presenze femminili. Vale la pena sottolineare la necessità di riequilibrare non solo la rappresentanza di genere, ma anche di quei segmenti economici e sociali non presenti, seppur fondamentali nel sistema Paese.

Chiediamo che l’ampliamento della task force contempli anche il comparto dei Servizi, quel mondo di imprese oggi in prima linea, che fa riferimento al comparto della pulizia dell’igiene e della sanificazione, che peraltro annovera una forza lavoro quasi del tutto al femminile ed anche top manager donna di grande esperienza, in grado di fornire un contributo di prim’ordine per la fase della ripartenza”.

Lo dichiara in una nota il presidente di Anip-Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) Lorenzo Mattioli,