Roberto Maroni: “Zaia futuro premier”

Agenpress. Roberto Maroni, dalle pagine del Foglio lancia un assist all’ ”amico Luca”: “Qualcuno prevede per Zaia un futuro politico a livello nazionale. Qualcuno gli ha già prenotato la poltrona di premier a Palazzo Chigi” .

“So quanto fastidio creano dentro i partiti queste candidature a leader. Quindi, calma e gesso. Ma alla faccia di Totò, un indizio lo butto lì: 40 anni fa nasceva la Liga Veneta, che ha mostrato a me e a Bossi la strada dell’autonomia”, prosegue. E poi affonda: “Chissà mai che l’autunno caldo non ci porti una buona notizia e a compensazione del virus: che sia proprio un erede della grande tradizione venetista a prendere il timone della nave Italia per portarla in un porto sicuro fuori dalla tempesta. Stay tuned’’.