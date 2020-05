Coronavirus. Sen Domenico Scilipoti Isgrò. “Meditare su morte imprenditore”

Agenpress – “Sono vicino alla famiglia dell’ imprenditore napoletano suicida. Questa tragedia causata dalla congiuntura economica drammatica non resti inutile. Il Governo agisca quanto prima con liquidità senza passaggio dalle banche , aiuti concreti a famiglie, partite iva, imprese piccole e medie, blocco delle bollette, sospensione del pagamento di tasse e cartelle esattoriali, riduzione della burocrazia. In varie parti di Italia, la situazione socio economica è al limite di guardia e bisogna evitare altri suicidi. Invito l’ opposizione a svolgere un ruolo propositivo con proposte concrete eventualmente creando un governo ombra. Bisogna meditare sulla morte di questo imprenditore. Non bastano le parole di circostanza”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò