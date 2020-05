Silvia “Aisha” Romano. La comunità islamica di Milano “pronta ad abbracciarla”

Agenpress – “Aisha è una donna fondamentale per la tradizione islamica, simbolo di coraggio e autonomia. Anche la sua scelta di presentarsi con quegli abiti dimostra quanto è consapevole la sua conversione. Sapeva che si sarebbe esposta a molte critiche, forse qualcuno le avrà anche detto di non vestirsi così, ma lei ha deciso comunque di indossare quegli abiti”.

L’ha detto Davide Piccardo, esponente della comunità islamica di Milano. “Se Silvia dice di essersi convertita spontaneamente, non vedo perché non dovremmo crederle. Le vie del Signore sono infinite. Nella storia di tutte le religioni abbiamo casi traumatici di incontri con la fede”.

“Siamo pronti ad abbracciarla, come italiani, come milanesi e come suoi confratelli”, ha aggiunto. Per Piccardo il sorriso della giovane mostra che “da sola, senza poter parlare con nessuno, ha trovato la salvezza nella religione”.