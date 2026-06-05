Regione Lazio, Bertucci (FdI): “Ospedale di Comunità al Policlinico Umberto I: continua il rinnovamento della sanità territoriale”

AgenPress. “L’Ospedale di Comunità inaugurato oggi presso l’Edificio George Eastman ha una importanza strategica: oltre a rafforzare la rete dell’assistenza territoriale e la continuità delle cure tra ospedale e territorio, è la prima struttura tra quelle già avviate ad essere compresa nel perimetro del Policlinico Umberto I che garantirà la continuità assistenziale.

Continua ad essere di assoluta efficacia l’opera che il Presidente Rocca, e con lui tutta l’amministrazione regionale, sta portando avanti nella sanità territoriale: un esempio è proprio questo Ospedale di Comunità, simbolo di una sanità di prossimità innovativa, che guarda ai bisogni dei fragili e che si pone l’obiettivo di prevenire le riospedalizzazioni evitabili, favorire percorsi di cura integrati, rafforzare il collegamento tra ospedale, territorio e servizi domiciliari, il tutto in un efficace lavoro di rete non soltanto con il Policlinico Umberto I, ma anche con la Centrale Operativa Territoriale, i distretti sanitari, i Medici di Medicina Generale, le cure domiciliari e la rete delle cure intermedie delle aziende sanitarie.

Una struttura di una importanza cruciale nel processo di rinnovamento della sanità territoriale che come amministrazione regionale stiamo portando avanti, e simbolo di un impiego virtuoso delle risorse del PNRR”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.