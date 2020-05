Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Opposizioni errore tattico sul caso Bonafede”

Agenpress. “Come era prevedibile, il Parlamento ha respinto le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede. Nulla di nuovo sotto il sole. Resta la scarsa lucidità tattica dell’ opposizione che con questa mossa maldestra, al posto di indebolire la maggioranza, la ha ricompattata.

Le maggioranze si sconfiggono sui programmi e proposte non con voti di sfiducia inutili. In quanto alla posizione di Renzi, che ha giustificato il suo appoggio solo per motivi politici, si commenta da sé. Resta la sconfortante idea che la politica ha dato ai cittadini italiani afflitti da problemi ben più seri”

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò