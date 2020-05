Caso Palamara. Gasparri (FI), scandalo vicenda intercettazioni magistrati e giornalisti

Agenpress – “È scandaloso che la Magistratura, per un puro spirito di autodifesa, non abbia aperto fascicoli o assunto iniziative su questa vicenda sconcertante. Si profila con certezza l’attentato ad organi costituzionali dello Stato. Tale è il CSM. E nella fattispecie sono anche applicabili le norme che colpiscono le associazioni segrete.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, secondo il quale “la vicenda delle intercettazioni di Palamara con altri membri del CSM e con importanti giornalisti non può essere derubricata”.

“Tale è infatti il lavorio condotto da magistrati e giornalisti all’insaputa di tutti. Si tratta di applicare quella logica che dalla legge Anselmi in poi è stata giustamente invocata. In alcuni casi in maniera ridicola. Perché abbiamo visto parlare di P3 e P4 a proposito di personaggi che dalla campagna raggiungevano la Cassazione con lattine d’olio. In quei casi ‘P qualsiasi cosa’ ed ora invece silenzio assoluto? Attentato ad organi costituzionali, associazione segreta, indagini e manette. Anche perché questa gente può reiterare i reati, può occultare prove. Pertanto si devono aprire le porte del carcere per molte e molte persone. E subito”.