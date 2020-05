Agenpress. “No al processo a Salvini è atto dovuto, in quanto non è possibile indagare o processare un ministro che fa semplicemente il suo lavoro, garantendo la sicurezza del Paese. E’ impensabile che per questo venga processato.

Di fatto Italia Viva astenendosi ha fatto un atto politico accusatorio nei confronti di Conte, i grillini come al solito vanno dove tira il vento, anche quando sarebbe opportuno esporre semplicemente i fatti.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).