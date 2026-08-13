AgenPress. Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra giovani a Trani, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e, nonostante i soccorsi, le sue condizioni si sono rivelate gravissime.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica della lite e a individuare le persone coinvolte. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini utili a chiarire quanto accaduto.

La rissa sarebbe scoppiata tra un gruppo di giovani. Durante la colluttazione il 18enne è stato raggiunto da una coltellata alla schiena. L’allarme ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Gli inquirenti dovranno ora accertare le responsabilità e ricostruire i momenti che hanno preceduto l’aggressione. Particolare attenzione è rivolta anche all’eventuale presenza di altre persone durante la rissa e all’arma utilizzata.

La notizia ha suscitato forte sgomento nella comunità di Trani, dove la morte del giovane ha lasciato sotto shock familiari, amici e conoscenti. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.