AgenPress. Lo scorso anno la disoccupazione giovanile è aumentata a livello globale, con alcuni degli incrementi maggiori registrati nelle economie ad alto reddito, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sembra essere in piena espansione, ha dichiarato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) delle Nazioni Unite .

Secondo le stime dell’OIL sull’occupazione giovanile, il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia d’età 15-24 anni a livello mondiale ha raggiunto il 12,4% nel 2025, rispetto al 12,3% del 2024; in altre parole, 67 milioni di giovani erano disoccupati.

Nello stesso periodo, è aumentata leggermente anche la percentuale di giovani che non lavorano, non studiano e non seguono corsi di formazione (NEET), raggiungendo il 20%, ovvero oltre 257 milioni.

Secondo l’OIL, il tasso di disoccupazione giovanile dovrebbe rimanere stabile nel 2026 e nel 2027, attestandosi al 12,3%.

Nonostante l’apparente stabilità, tuttavia, l’organizzazione è preoccupata: quando il tasso di disoccupazione e il tasso di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) “aumentano contemporaneamente, lanciamo l’allarme”, ha sottolineato Sarah Elder, funzionaria del dipartimento per le politiche del lavoro dell’OIL, durante la presentazione del rapporto alla stampa a Ginevra.

Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025, il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato in otto delle undici regioni del mondo.

“Il rallentamento della crescita economica, l’insufficiente creazione di posti di lavoro, le tensioni geopolitiche e l’accelerazione del cambiamento tecnologico stanno conducendo i paesi verso una nuova crisi dell’occupazione giovanile”, avverte l’OIL.

Tra il 2023 e il 2025, i maggiori incrementi dei tassi di disoccupazione giovanile si sono registrati in Nord America, Nord Africa ed Europa settentrionale, meridionale e occidentale.

Il rapporto rileva che gli sviluppi tecnologici, come il potenziamento della cosiddetta Intelligenza Artificiale (IA), stanno trasformando le prospettive lavorative dei giovani.

La riduzione di molti posti di lavoro che richiedono qualifiche di livello intermedio rende più difficile per i giovani accedere a carriere stabili.

Secondo il rapporto, i lavori che tradizionalmente fungono da porta d’accesso al mercato del lavoro per i giovani – impiegati, addetti ai servizi amministrativi, addetti ai servizi in generale, addetti alle vendite, operai industriali e professionisti del settore tecnico – sono in declino.

“Il 6,1% dei posti di lavoro attualmente occupati da giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni riguarda professioni altamente esposte ai cambiamenti legati all’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Sukti Dasgupta, direttrice del dipartimento per l’occupazione, le competenze e le imprese sostenibili dell’OIL.

“Se il 10% dei posti di lavoro esposti all’intelligenza artificiale andrà perduto, 5,6 milioni di giovani attivi, soprattutto nei paesi ad alto reddito, si troveranno disoccupati, costretti a cambiare carriera o ad uscire dal mercato del lavoro”, ha sottolineato.