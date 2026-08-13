UNICEF/Colera: milioni di bambini a rischio in 6 paesi in Africa Occidentale e Centrale

Nella Repubblica Centrafricana, i bambini sotto i 10 anni rappresentano il 44% dei casi segnalati; in Ciad quasi due terzi dei contagi riguardano bambini sotto i 15 anni. In Camerun, l’età mediana dei pazienti è di appena 10 anni.

In Nigeria, il più grave focolaio di colera con oltre 50.000 casi cumulativi di colera e 338 decessi segnalati dal 1° gennaio 2026 in tutto il Paese. La Repubblica Democratica del Congo ha segnalato oltre 30.400 casi e quasi 700 decessi.

AgenPress. Il colera si sta diffondendo rapidamente nell’Africa occidentale e centrale: i focolai hanno ormai colpito sei paesi e espongono milioni di bambini a rischi sempre più grandi. Le piogge stagionali, le inondazioni, gli sfollamenti della popolazione e la diffusione transfrontaliera stanno accelerando la propagazione di questa malattia prevenibile, minacciando la vita dei bambini e delle comunità in cui vivono.

I focolai attivi stanno aumentando rapidamente nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), nella Repubblica del Congo, in Nigeria, in Ciad, in Camerun e nella Repubblica Centrafricana (RCA), dove i bambini rappresentano un’alta percentuale delle persone colpite. Nella Repubblica Centrafricana, i bambini sotto i 10 anni rappresentano il 44% dei casi segnalati, mentre in Ciad quasi due terzi dei contagi riguardano bambini sotto i 15 anni. In Camerun, l’età mediana dei pazienti è di appena 10 anni.

La Nigeria registra attualmente il più grave focolaio di colera segnalato nella regione, con oltre 50.000 casi cumulativi di colera e 338 decessi segnalati dal 1° gennaio 2026 in tutto il Paese, con un focolaio particolarmente grave nello Stato di Borno alla fine di luglio 2026. La Repubblica Democratica del Congo ha segnalato oltre 30.400 casi e quasi 700 decessi, il numero più elevato di vittime tra i paesi colpiti.

La diffusione è concentrata lungo due principali corridoi di trasmissione: il bacino del Lago Ciad, dove lo stesso ceppo di Vibrio cholerae O1 Ogawa sta colpendo il Ciad, il Camerun e la Nigeria, e il bacino del fiume Congo, che collega i focolai nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica del Congo e nella Repubblica Centrafricana. In entrambi i corridoi, le inondazioni stagionali aumentano il rischio di trasmissione contaminando le fonti idriche, danneggiando le infrastrutture igienico-sanitarie e limitando l’accesso alle comunità vulnerabili.

“Questa epidemia non è più limitata dai confini. Si sta diffondendo lungo i fiumi che scorrono in più paesi, le rotte commerciali e i flussi migratori, mettendo a rischio milioni di bambini. Ogni nuovo caso di infezione ci ricorda che a milioni di bambini viene ancora negato uno dei loro diritti più fondamentali: l’accesso all’acqua potabile. Sappiamo come fermare il colera. Ciò che serve ora è urgenza, investimenti e solidarietà regionale per agire prima che altri bambini perdano la vita a causa di una malattia che è del tutto prevenibile”, ha dichiarato Gilles Fagninou, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Africa occidentale e centrale.

Sotto la guida delle autorità nazionali e subnazionali, l’UNICEF e i suoi partner stanno sostenendo iniziative fondamentali per ampliare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, rafforzare la sorveglianza delle malattie, fornire forniture sanitarie essenziali, sostenere le campagne di vaccinazione orale contro il colera e mobilitare le comunità per prevenire la trasmissione. L’UNICEF sta inoltre collaborando con i paesi, gli enti regionali e i partner, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Africa CDC, per rafforzare il coordinamento transfrontaliero lungo le principali vie di trasmissione. L’azione coordinata sta contribuendo a salvare vite umane, ma un investimento costante in acqua potabile, servizi igienico-sanitari, igiene e vaccinazioni è fondamentale per fermare le epidemie ricorrenti e proteggere i bambini da questa malattia prevenibile, concentrandosi al contempo sul rafforzamento a lungo termine dei sistemi sanitari. L’UNICEF chiede con urgenza ulteriori finanziamenti pari a 15 milioni di dollari USA per potenziare gli interventi salvavita contro il colera in tutta l’Africa occidentale e centrale nei prossimi 6 mesi.