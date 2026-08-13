Delitto Garlasco, l’anniversario di Chiara Poggi tra silenzio e nuove domande

La madre Rita Preda: «Vogliamo ricordarla in silenzio». A 19 anni dall’omicidio, la famiglia Poggi sceglie ancora una volta di sottrarsi ai riflettori. Ma l’anniversario arriva dopo un anno segnato da nuove indagini, polemiche e una ricostruzione investigativa diversa da quella stabilita dalla sentenza definitiva su Alberto Stasi

AgenPress. Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi veniva uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco. Oggi, a diciannove anni da quella mattina, il paese torna a confrontarsi con una vicenda che non ha mai smesso di interrogare l’opinione pubblica. Ma per la famiglia della vittima la giornata dell’anniversario resta soprattutto un momento privato, dedicato al ricordo di Chiara.

La madre, Rita Preda, ha scelto il silenzio. Una scelta maturata anche dopo mesi nei quali il nome della figlia è tornato quotidianamente sulle prime pagine, nei programmi televisivi e sui social. Già nei mesi scorsi la famiglia aveva manifestato la propria stanchezza di fronte all’attenzione mediatica, chiedendo di «spegnere i riflettori» sulla vicenda.

Quest’anno il ricordo di Chiara arriva al termine di un periodo particolarmente complesso. La nuova inchiesta della Procura di Pavia, riaperta nei confronti di Andrea Sempio, ha portato a una ricostruzione alternativa rispetto a quella sulla quale si è fondata la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Nel maggio 2026 la Procura ha notificato a Sempio l’avviso di conclusione delle indagini, ritenendolo responsabile dell’omicidio e ipotizzando, secondo l’accusa, un’aggressione culminata con la morte di Chiara. Si tratta tuttavia di una ricostruzione investigativa che dovrà essere valutata nelle sedi giudiziarie competenti e che non equivale a una condanna.

Il punto centrale resta dunque quello di distinguere ciò che è stato definitivamente accertato da ciò che appartiene alle nuove ipotesi investigative. La sentenza a carico di Alberto Stasi è passata in giudicato e costituisce, sul piano giudiziario, il punto fermo della vicenda. Parallelamente, la nuova indagine ha aperto interrogativi e prodotto una diversa lettura di alcuni elementi del caso.

In questo scenario, i genitori e il fratello di Chiara si sono trovati nuovamente al centro dell’attenzione. I loro legali hanno respinto l’idea che la famiglia abbia ostacolato le indagini, sottolineando invece la collaborazione prestata nel corso degli accertamenti.

Particolarmente amara, per i Poggi, è stata inoltre la scoperta di essere stati sottoposti a intercettazioni nell’ambito della nuova attività investigativa. In un comunicato diffuso dopo la chiusura delle indagini, i legali hanno espresso «enorme amarezza» per quanto accaduto e hanno ribadito la volontà della famiglia di mantenere un atteggiamento rispettoso, lasciando che gli accertamenti si svolgano nelle sedi giudiziarie competenti.

La posizione della famiglia è stata anche quella di difendere la solidità della sentenza definitiva nei confronti di Stasi. Secondo il loro legale, dall’analisi delle nuove consulenze non emergerebbero elementi tali da mettere realmente in discussione la condanna passata in giudicato.

È proprio questo il paradosso di una vicenda che, dopo quasi due decenni, continua a occupare un posto enorme nel dibattito pubblico: mentre le indagini e le ricostruzioni si susseguono, la persona al centro della storia rischia di scomparire dietro il caso giudiziario.

Per la famiglia Poggi, invece, l’anniversario dovrebbe restituire spazio a Chiara, alla sua vita e al suo ricordo, al di là delle accuse, delle ipotesi e delle polemiche.

Il silenzio scelto dalla madre assume così un significato preciso. Non è soltanto il rifiuto di commentare l’ennesima fase del procedimento, ma anche il tentativo di proteggere un ricordo familiare da una narrazione pubblica diventata, nel corso degli anni, sempre più invasiva.

A Garlasco, dunque, il 13 agosto non è soltanto la data di un delitto che continua a far discutere. È soprattutto l’anniversario della morte di una ragazza di 26 anni. E mentre la giustizia continua a confrontarsi con nuovi elementi e vecchie certezze, la famiglia chiede che, almeno per un giorno, a parlare sia il ricordo di Chiara.

«Vogliamo ricordarla in silenzio». Una richiesta semplice, arrivata dopo un anno nel quale di silenzio, intorno al nome di Chiara Poggi, ce n’è stato molto poco.