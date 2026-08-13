La vita è un battito d’ali di farfalla

Le riflessioni del Sen. Domenico Scilipoti Isgrò su fede, politica e bene comune

AgenPress. “La vita umana è fragile e preziosa come un battito d’ali di farfalla. E proprio in questa fragilità si annida la grandezza della nostra esistenza e della nostra responsabilità”.

Lo dichiara il Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti della Democrazia Cristiana e Presidente di Unione Cristiana.

“La religione è una delle cose più importanti che esistono nella vita di un essere umano: la percezione del mistero e fiducia. Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Ricordati che la mia vita è un soffio» [Gb 7,7]. È qui che si gioca il senso profondo della fede”.

Per il Senatore la religione offre 3 certezze fondamentali:

1. La possibilità di rivolgersi a una Potenza: poter dire «ricordati di me». Non siamo soli nell’universo.

2. La fiducia di essere ascoltati: Dio non è sordo al grido dell’uomo, alla sofferenza e alla speranza dei popoli.

3. La fiducia di essere accolti: il nostro soffio vitale, il nostro e quello dei nostri cari, non si disperde nel vuoto, ma continuerà ad essere presente in una dimensione quadridimensionale.

Dalla riflessione teologica all’impegno politico

“Se ogni vita è un soffio affidato a Dio, allora la politica ha il dovere di custodire quel soffio. La Dottrina Sociale della Chiesa ci ricorda che al centro c’è la Persona, la sua dignità, la famiglia, il bene comune”, prosegue Scilipoti Isgrò.

“In un tempo segnato da solitudine, polarizzazione e paura del futuro, la politica è chiamata a essere comunità. Proprio come i singoli ‘soffi’ che confluiscono nel vento di Dio, così i cittadini, le istituzioni e i corpi intermedi devono convergere verso un progetto di fraternità, solidarietà e giustizia”.

Per il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti DC, “non si può costruire una nazione dimenticando il mistero dell’uomo. Non si può legiferare senza la percezione che ogni vita, dal concepimento alla fine naturale, è dono e responsabilità”.

Per questo un progetto politico ispirato ai valori cristiani deve avere il coraggio di:

– Proteggere i più fragili: anziani, malati, nascituri, famiglie in difficoltà

– Promuovere il lavoro e la dignità della persona

– Ricostruire comunità vere, dove nessuno si senta disperso “nel vuoto cosmico”

– Dialogare, perché la verità non teme il confronto

“La vita è un battito d’ali di farfalla. Leggera, ma capace di generare venti di cambiamento. Se la politica ritrova il senso del trascendente, se ritrova la fiducia che le nostre azioni contano e non vanno perdute, allora può tornare a essere servizio e non potere”.

“In questo orizzonte, l’impegno per il Bene Comune diventa risposta concreta alla preghiera «ricordati di noi»: ricordarsi degli ultimi, dei dimenticati, di chi non ha voce”, conclude il Sen. Scilipoti Isgrò.