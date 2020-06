Jabil; Paliani (Uilm): “Scongiurati 190 licenziamenti, ora rispetto accordo su ricollocazioni”

Agenpress. “Nel pomeriggio abbiamo concluso un accordo con la multinazionale Jabil e il Ministero del Lavoro per scongiurare i 190 licenziamenti, prospettati dall’azienda la scorsa settimana.

I principali contenuti dell’intesa sono la ricollocazione estesa a tutta platea dei lavoratori attualmente in Jabil, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, gli incentivi all’esodo su base volontaria e il mantenimento per ogni lavoratore delle stesse condizioni giuridiche ed economiche che avevano attualmente in Jabil.

Inoltre verrà estesa per ulteriori 5 settimane la cig per i 550 lavoratori Jabil e ci sarà un costante monitoraggio da parte delle organizzazioni sindacali e del Ministero del Lavoro, a partire dei prossimi giorni, sulla fattibilità dei piani industriali dei nuovi soggetti che ricollocheranno lavoratori. Infine viene previsto l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dal Decreto Rilancio, in particolare il Fondo Nuove Competenze per la formazione”. Lo dichiara Michele Paliani, Funzionario nazionale Uilm.

“È stata una vertenza lunga e complicata – conclude – e grazie anche al grande lavoro di mediazione del Ministero del Lavoro, abbiamo tutelato e salvaguardato i lavoratori a rischio licenziamento. Ora ci auguriamo che i piani di ricollocazione vengano rispettati e che vadano nella direzione delle competenze dei lavoratori”.