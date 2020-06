Nasce la partnership tra Wellnet e Area62, insieme tra “live” e digital”

Agenpress. Nasce la partnership tra Wellnet e Area62, nella forma di un nuovo team integrato che amplifica l’azione di comunicazione corporate e consumer, mettendo in campo un profilo unico, un mix vincente di strategia integrata “live” e “digital”. Due aziende che enfatizzano le rispettive competenze e vocazioni nella capacità di mettere l’esperienza degli utenti al centro, con soluzioni ideate per rispondere alle esigenze di un mercato nel quale i confini tra fisico e digitale, così come tra mass market e iniziative btl, sono completamente annullati.

“Il Phygital Place è il vero nuovo paradigma della sostenibilità che integra esperienze del mondo fisico con quelle della sfera digital”, sostiene Alessandro Reggiani, CEO del Gruppo PRISMI, “È un nuovo luogo dove l’interazione diventa ingaggio, partecipazione, stupore. Eravamo già in grado, attraverso una puntuale metodologia data driven, di accompagnare il consumatore nel suo percorso di acquisto, ora siamo anche capaci di trasmettergli i valori di una brand experience avvolgente ed emozionale”.

“Oltre vent’anni di storia sul territorio della Live Communication ci hanno portato ad affinare la capacità di realizzare allestimenti, scenografie e presidi, partendo sempre dall’esigenza del consumatore per stabilire una linea diretta con il brand che a lui si rivolge, e lo storytelling che ne consegue è sempre stato ricco di risposte, di relazioni, di passioni e divertimento”, afferma Daniele Simonini, AD di Area62. “L’unione delle nostre forze con quelle di Wellnet non è un cambio di rotta dallo spazio fisico delle persone allo spazio della rete, ma la naturale evoluzione del nostro percorso verso un luogo unico, che rappresenta una fattiva risposta alle mutate esigenze di comunicazione e posizionamento dei nostri clienti”.

Ed ecco che alla flessibilità di Area62, capace di progettare e realizzare piccoli e grandi spazi retail, ma anche di pianificare e coordinare eventi “live” di ampio respiro nazionale ed internazionale, si affianca Wellnet, che ne supporta la realizzazione dal lato virtuale, social e digital, forte del continuo aggiornamento tecnologico che padroneggia.

Un nuovo player sul mercato in grado di concretizzare l’approccio “through the line”, tangibile e misurabile, integrando un alto contenuto tecnologico ed esperienze creative di forte valore emozionale sull’intera customer journey, con risposte concrete a quell’ampio orizzonte di obiettivi che sempre più spesso i clienti richiedono alle iniziative di marketing.

Ingaggio dell’utente e campagne di comunicazione on-line e off-line, eventi digital live – con grandi contenuti autorali e di entertainment arricchiti da supporti digitali come dirette, streaming, commenti e condivisioni – e poi di nuovo web e social media per amplificare e valorizzare il post-evento, sono un paradigma sempre più maturo, efficace e presente in tutti i settori, dal consumer al business.