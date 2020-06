Tajani (FI): “Bisogna utilizzare tutti gli strumenti messi in campo dall’Ue, compreso il Mes”

Agenpress. Il Vice presidente di Forza Italia On. Antonio Tajani, in una nota, dichiara: “Noi abbiamo risposto positivamente all’appello del capo dello Stato per superare le divisioni, ma il governo deve fare la sua parte”.

“Siamo pronti – aggiunge – a scrivere in Parlamento le riforme insieme alla maggioranza, ascoltando tutte le forze produttive”. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti messi in campo dall’Ue, compreso il Mes. Occorre riformare la burocrazia, il mercato del lavoro, il fisco, la giustizia e cambiare il codice degli appalti,