Balcani: Rojc (Pd), assenza Meloni a Tivat è un pugno allo stomaco

AgenPress. “L’assenza di Meloni a Tivat è un pugno allo stomaco, gravissima se è una scelta peggio se è stato un vero intoppo, perché il premier d’Italia semplicemente non può arrivare tardi. Stanno maturando fenomeni di un rilievo straordinario nei Balcani e noi siamo il Paese più coinvolto dagli eventi. Dovremmo tenere gli occhi aperti per mille motivi, per quanto accade in Serbia, per la Bosnia dove è finora mancato l’accordo sulla nomina del Alto rappresentante, anche per l’Albania che dà in regalo al genero di Trump l’isola di Saseno vicino Valona, cioè un punto strategico di fronte all’Italia. Non possiamo stare nell’angolo in questo modo rispetto allo scacchiere dei Balcani, mentre altri si muovono, si posizionano e influiscono”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo che la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha annullato la partecipazione al Vertice Ue-Balcani Occidentali, a Tivat in Montenegro.