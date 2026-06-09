Xi Jinping conclude il suo viaggio in Corea del Nord

AgenPress. Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso la sua prima visita in Corea del Nord in sette anni, affermando di aver raggiunto una comprensione più profonda e completa che apre la strada a un percorso più chiaro per lo sviluppo delle relazioni.
Il leader nordcoreano Kim Jong Un e Xi Jinping hanno concordato di ampliare la cooperazione nei settori politico, economico e culturale durante un vertice a Pyongyang che ha aperto un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali.
“La comprensione reciproca tra Cina e Corea del Nord è diventata più profonda e completa, e la direzione dello sviluppo futuro è diventata più chiara e definita”, ha detto Xi ai suoi ospiti durante un pranzo prima della sua partenza.
Kim ha detto a Xi che avrebbe sostenuto pienamente il “principio di una sola Cina “, che Pechino interpreta come l’appartenenza di entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan a un unico Paese, indipendentemente dai cambiamenti della situazione internazionale, ha aggiunto.
La Cina considera Taiwan, governata democraticamente , come proprio territorio e non ha mai rinunciato all’uso della forza per riportare l’isola sotto il controllo di Pechino, sebbene Taipei respinga le rivendicazioni di sovranità.