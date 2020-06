Stati Generali, Bergamini (Fi): “Cig e liquidità bloccate. Conte torni a governare”

Agenpress. “Se Conte vuole ‘garantire a tutti i lavoratori una cintura di protezione sociale’ lasci Villa Pamphilj insieme ai ministri Gualtieri e Patuanelli e torni a governare.

Ci sono 656 mila lavoratori in attesa di Cig e quasi il 60% delle imprese che aspetta una risposta alle richieste di credito, mentre domani scadrà il termine per pagare l’Imu. Della cintura sociale, – che coi ritmi di questo esecutivo rischia di trasformarsi in un cappio – venga a parlarne coi parlamentari eletti dal popolo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.