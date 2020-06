Acerbo (PRC-SE): molto grave fiducia su decreto election day. Plauso a parlamentari che non la voteranno

AgenPress. Il governo pone la fiducia su un decreto che presenta i caratteri di un’autentica forzatura antidemocratica. Mostrando totale disprezzo della Costituzione la maggioranza di governo intende imporre un election day che vede coincidere la data delle elezioni regionali e amministrative con il referendum confermativo.

Il pronunciamento popolare su una modifica della Costituzione dovrebbe avere il tempo e lo spazio di una campagna e non essere liquidato in una campagna estiva insieme alle regionali.

Neanche la protesta degli italiani all’estero che hanno segnalato l’impossibilità di garantire l’esercizio del loro diritto di voto ha spinto il governo a rimeditare su una decisione frutto di un patto cinico.

Questi sedicenti democratici che chiedono il voto contro la destra per salvare il paese già in passato si sono dimostrati assai disinvolti nell’approvare stravolgimenti della Costituzione che si sono dimostrati tutti fallimentari.

Faranno bene senatrici e senatori che voteranno no alla fiducia come ha deciso di fare Paola Nugnes. C’è un limite allo svuotamento del ruolo del Parlamento e alla mancanza di rispetto per la Costituzione.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea