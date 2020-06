L’opinione di Roberto Napoletano. Gualtieri, il blocca Italia

Il ministro dell’economia è diventato un problema politico. Le cose che deve fare non le sa fare. Come si è visto con liquidità e rilancio. Le cose che devono fare gli altri e servono al Paese lui le blocca. Una volta tanto Beppe Grillo dice una cosa giusta sulla rete unica per la fibra ma lui e Rivera frenano. I ministeriali li lasciamo in smart working fino all’anno prossimo e chiudiamo l’economia

Potrà sembrare strano – non potete nemmeno immaginare quanto ci pesi dirlo – ma questo ministro privo di cultura economica, tessera del Pci e laurea in lettere, coadiuvato dal primo dei burocrati frenatori italiani, il direttore del Tesoro Rivera, produce il blocco del Paese. Con uomini così gli Stati generali dei fatti ce li possiamo sognare e il Paese affonda di sicuro.

