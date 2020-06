Martino (FI): Conte prima ci chiede aiuto, poi quando si tratta di decidere come spendere i fondi ci sbatte la porta in faccia

AgenPress. “L’Italia sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, sia a livello economico, sia a livello politico ed istituzionale, il Premier ci chiede aiuto per non cadere nella fossa, e poi? Quando si tratta di decidere come spendere i fondi stanziati ci sbatte la porta in faccia.

Questo Governo, non andrà molto lontano. Stiamo arrancando, questa pandemia ci ha messo tutti a dura prova e se non ci sbrighiamo a ripartire, rischiamo di affondare e i danni saranno irreversibili. E’ ora di agire, basta belle parole al quale non seguono i fatti, servono atti concreti, ma servono adesso.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).