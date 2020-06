Meloni: “Penso che si andrà a votare in autunno”

AgenPress. In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha dichiarato:

“Questo Governo deve andare a casa per la sua fragilità politica, prima ancora che numerica. In autunno penso che andranno sotto in Senato“. “La cosa più responsabile che si possa fare è indire nuove elezioni“.

“Abbiamo chiesto a Conte – aggiunge Giorgia Meloni – di mandarci con l’invito anche il documento di proposte, che non esiste. Ci voleva separati e la risposta è stata no”.

“Il Centrodestra tornerà in piazza sabato. “Le mascherine non possono diventare un bavaglio. Staremo distanziati. Non si può usare la pandemia per farci tacere – conclude Giorgia Meloni –“.