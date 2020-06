Mes. Di Nicola (M5S), basta con le posizioni preconcette e ideologiche

Agenpress – “Finiamola con il no ideologico al Mes, altrimenti il governo rischia davvero. Questo strumento non è più quello che ha portato allo strangolamento della Grecia. Oggi l’unica condizionalità è legata all’utilizzo in ambito sanitario per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Certo, c’è da aspettare che le regole del Mes vengano definitivamente scritte, ma Dio solo sa quanto bisogno abbiamo di quei 36 miliardi. Mi chiedo: se ne abbiamo bisogno e dovesse rivelarsi conveniente, perché no?”.

Così il senatore M5s Primo Di Nicola, in un’intervista a Repubblica in cui definisce “proposte di buon senso” i dieci punti sulla Sanità proposti ieri dal segretario dem Nicola Zingaretti. Sul Mes “i dubbi ci sono e riguardano i problemi che potrebbero crearsi se un Paese non dovesse essere in grado di restituire il prestito. Quindi penso sia necessario chiarire che in ogni caso la sovranità nazionale non si tocca, lasciando ai Paesi che dovessero trovarsi in difficoltà la libertà di individuare le ricette economiche più adatte a fronteggiare le eventuali crisi”, precisa Di Nicola. In merito alle resistenze del Movimento, “dalle posizioni preconcette, ideologiche, occorre passare a una linea ragionata, spiegando all’intero M5s che se si ricorresse al Mes risparmieremmo svariati miliardi di tassi di interesse che potremmo impiegare per le tante altre nostre emergenze”.