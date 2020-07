Santanchè (Fd’I): Conte chiede un incontro, sarà un’altra mossa per aumentare la visibilità o vuole finalmente parlare di fatti concreti?

AgenPress. “Il Premier Conte sembra ci voglia prendere in considerazione, vorrebbe parlare del piano di rilancio del Paese. Sono settimane che chiediamo a gran voce un incontro nelle sedi opportune, ma ha sempre fatto finta di non sentire, ora tutto d’un tratto ci vuole vedere? Cosa avrà in mente Conte? E’ un’altra mossa per aumentare la sua visibilità o addirittura avere consensi da parte del popolo italiano?

Ad ogni modo, restiamo sempre disponibili, vero è che vorremmo parlare di cose concrete, vorremo che finalmente le nostre proposte vengano prese in considerazione, ma soprattutto vorremmo che l’Italia esca da questa fase di letargo che ci accompagna da inizio pandemia, perché nessuno ha voglia di giocare con le vite degli italiani.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).