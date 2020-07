Santanchè (Fd’I): oltre al danno anche la beffa. Magistratura politicizzata a sinistra contro leader centrodestra

AgenPress. “Beh francamente ci sembra troppo. Prima cercano di incolpare Palamara e di metterlo a tacere facendolo passare per capro espiatorio di un sistema che ha beneficato molti, poi provano a coprire il complotto contro Berlusconi con la manovra ardita di buttarlo sulle spalle di Palamara che come hanno specificato anche i suoi legali non c’entra davvero nulla nella vicenda di Franco. Eh no, non ci sto!

Quella parte di magistratura politicizzata che e’ ancora troppo forte all’interno della magistratura dovrebbe venire allo scoperto e ammettere che ai danni dell’allora leader del centrodestra e’ stato compiuto un abominio.

E forse e’ stata scritta la storia in maniera diversa proprio a causa di decisioni già prese da un plotone di esecuzione politico che aveva già ricevuto l’input di condannare.”

Lo dichiara la senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).