AgenPress. “La solidarietà non è solo un gesto umanitario, è un investimento che produrrà benefici”. Angela Merkel ha spiegato in poche parole l’importanza di una Europa forte e solidale. Ora quell’UE in cui crediamo deve passare subito dalle parole ai fatti: Recovery Fund entro luglio”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.