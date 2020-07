Autostrade. Rosato (Iv), no a contenzioso con i Benetton, il conto lo pagheranno gli italiani

AgenPress – “Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare, e non Alessandro Di Battista”.

Lo dice Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, alla vigilia del Cdm su autostrade. “Da quello che si comprende scorrendo le agenzie oggi ci sarà un’informativa del presidente Conte, sono passati due anni e il punto mi sembra ancora un messaggio che serve per conquistare consenso, non per risolvere il problema. Non avremmo avuto tutte le strade liguri bloccate, se questi due anni non si fossero persi in cerca di like”.

A Conte, “diremo questo: siamo dichiaratamente contrari a cominciare un percorso perdente per lo Stato”, ma “noi non difendiamo Autostrade”.

“Ribadiremo le nostre posizioni, vale la pena imbarcarsi in un contenzioso con il rischio elevato di perdere per lo Stato? Direi di no. Vale la pena perdere credibilità con gli investitori internazionali? Direi di no. Dunque, il tema Atlantia non è i Benetton a cui noi non vogliamo fare sconti”.

“È il rapporto chiave di chi viene a investire nel nostro Paese. A maggior ragione in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo. Ecco, la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di rilanciare il lavoro, non gli studi di avvocati”.