Italexit: Referendum per uscire dall’Europa o Rimanerci!

AgenPress. Diamo tutto il nostro sostegno al nuovo soggetto Politico Italia Libera, che mira a replicare la Brexit nel nostro Paese e all’On Vittorio Sgarbi che appoggia la raccolta firme per indire un referendum per far decidere agli Italiani se rimanere in Europa o Uscirne.

Ricordiamo che si può firmare per chiedere il Referendum in tutti i 7904 Comuni. Chiediamo a tutte le forze politiche, associazioni di aderire a questa iniziativa per far decidere agli Italiani

Così in una nota il Presidente di Civiltà Italiana Candida Pittoritto.