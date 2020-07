Alessia Morani (Mise) a Re Mind: la Filiera Immobiliare traina l’Economia

AgenPress. La sottosegretaria al Mise Alessia Morani ha rivolto I saluti al think tank organizzato da Re Mind, da Fondazione Patrimonio Comune – Anci e da Confimea Piccole e Medie Imprese facendo pervenire altresì gli “auguri di un buon lavoro, improntato al confronto produttivo sui temi del rilancio dell’ economia in particolare nei settori di riferimento dell’ immobiliare e dei territori.“

La sottosegretaria Morani ha poi proseguito “Si tratta di realta’ fondamentali per il Paese che meritano la massima attenzione perché trainanti nei confronti dell’economia: immobiliare, lavori pubblici, sicurezza delle persone, degli investimenti, degli immobili e degli impianti, trovano nell’azione di governo e in quella del mio Dicastero una grande attenzione.

Attendo pertanto un proficuo approfondimento da parte vostra sui principali temi della filiera immobiliare i cui esiti saranno utili per il Mise per le attività che devono essere poste in essere.