Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: una persona muore ogni 30 minuti

AgenPress. L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta mietendo una vittima ogni 30 minuti, ha dichiarato il funzionario umanitario delle Nazioni Unite, invitando la comunità internazionale a “svegliarsi” e “mobilitarsi”.

“L’Ebola sta vincendo nella Repubblica Democratica del Congo. Non possiamo permettere che il virus travolga la nostra risposta”, ha dichiarato Tom Fletcher in un comunicato stampa dopo una riunione d’emergenza con i responsabili delle altre agenzie dell’organizzazione internazionale.

Il 15 maggio, la Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato la diciassettesima epidemia di Ebola della sua storia, con diverse settimane di ritardo rispetto, secondo le stime degli esperti, rispetto a quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, due giorni dopo, un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto.

La risposta all’epidemia non ha ancora permesso di arrestare la diffusione del virus, poiché i servizi e le strutture sanitarie del Paese, uno dei più poveri al mondo, si trovano ad affrontare, tra l’altro, una carenza di mezzi e risorse.

L’epidemia si sta diffondendo “più velocemente di qualsiasi altra mai registrata” e “uccide una persona ogni 30 minuti”. “Più di 2.000 persone sono già morte. Molte altre sono a rischio. Il mondo deve svegliarsi e mobilitarsi.”

La più letale epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, un vasto paese dell’Africa centrale, ha causato la morte di quasi 2.300 pazienti su un totale di 3.500 casi registrati tra il 2018 e il 2020.

Secondo l’ultimo bilancio delle autorità della Repubblica Democratica del Congo, l’attuale pandemia ha causato la morte di 2.128 persone su un totale di 4.556 casi confermati in laboratorio, a soli tre mesi dalla sua dichiarazione.

Al momento non esiste un vaccino o una cura per il ceppo Budibugio del virus, responsabile dell’attuale epidemia. Sono in corso studi clinici. Negli ultimi cinquant’anni, l’Ebola ha ucciso almeno 15.000 persone in Africa.