Ranucci conferma la volontà di proseguire il percorso alla guida di Report. “Nessun passo indietro”

AgenPress. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di Report. Al momento, a quanto si apprende da diverse fonti, non sarebbe sul tavolo l’ipotesi di un passo indietro del conduttore e giornalista.

Il lavoro per la nuova stagione della trasmissione prosegue dunque nel solco di un programma che ha fatto dell’inchiesta giornalistica il proprio tratto distintivo e che, proprio per la natura delle sue indagini, è spesso al centro di polemiche, critiche e attacchi.

Anche in questa fase, Ranucci avrebbe confermato la volontà di proseguire il percorso alla guida di Report, lavorando al nuovo ciclo e mantenendo il focus sul lavoro della redazione.

Non si tratta, peraltro, di una posizione nuova. Come già accaduto in occasione di precedenti audit, conclusi con la conferma della correttezza dell’operato della trasmissione, Ranucci ha sempre difeso il valore e il lavoro dei giornalisti di Report, tutelandone autonomia e indipendenza.

Una scelta che nasce dalla consapevolezza che il giornalismo d’inchiesta, per sua stessa natura, sia costantemente esposto a critiche e contestazioni. La linea, quindi, resta quella di garantire ai giornalisti gli spazi necessari per svolgere il proprio lavoro senza condizionamenti.

In questo quadro, il nuovo ciclo di Report si prepara dunque a ripartire con Ranucci al lavoro e con l’obiettivo di proseguire lungo la strada delle inchieste e dell’approfondimento, mantenendo centrale il ruolo della redazione e la sua autonomia professionale.